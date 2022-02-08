РИАМО - 8 фев. На пищевых предприятиях Московской области активно развивается новая услуга - разработка и внедрение системы ХАССП, применяемой на всех этапах производства, хранения и реализации продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

С 15 февраля 2015 года на предприятиях пищевой промышленности стало обязательным внедрение ХАССП – системы управления безопасностью пищевых продуктов. Основная задача системы - обеспечение контроля на всех этапах производственного процесса, а также при хранении и реализации продукции.

В настоящее время под руководством ветеринарных специалистов Московской области система ХАССП полностью разработана и внедрена на предприятии ООО «Компания Натрули», осуществляющем ввоз, хранение, фасовку и реализацию пищевого желатина и специй.

ООО «Компания Натрули» – крупный производитель и оптовый поставщик приправ и специй. Ассортимент включает весовую и фасованную продукцию, в том числе для сегмента HoReCa, фирменную аджику по-грузински и множество других товаров.

Также система ХАССП успешно внедрена на предприятии ООО «Империя КипТорг», представляющем современный комплекс, состоящий из убойного цеха, линии по производству и переработке мясной продукции, оснащенный высокотехнологичным оборудованием с объемом убоя 200 голов свиней в смену.

На данный момент разрабатывается и внедряется система менеджмента на Сыроварне «Велеми» — это уникальный проект, который открылся в апреле 2018 в серпуховской деревне Старые Кузьменки. Компания осуществляет полный цикл производства продуктов из молока коров и коз со своей фермы.