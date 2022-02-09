РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. В среду глава городского округа Балашиха Сергей Юров в прямом эфире отчитается перед жителями муниципалитета о проделанной работе в 2021 году.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в соцсетях в 15:00.

Ранее в своем Instagram-аккаунте он сообщил, что в среду он расскажет также и о планах на текущий год.

«Интересно услышать, какие направления развития нашей Балашихи больше всего интересуют вас? Спасибо за обратную связь. Будем общаться в таком формате регулярно», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.