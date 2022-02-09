РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 фев. Холодную воду временно отключат в среду в ряде домов на улицах Спортивная, Калинина, Свердлова в подмосковной Балашихе, воды не будет до 14:00, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:30 для проведения работ на ВНС №1-19 на ул. Спортивной около д. 10 необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения.

Под отключение попадают дома на улицах: Спортивная, 10, 12, 15 и ЦТП №11; Калинина, 1, 2, 2В, а также Свердлова, 2(АТС).

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.