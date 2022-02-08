РИАМО - 8 фев. В Москве следует поддержать мировой тренд и снизить нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах наполовину - с 20 км/ч до 10 км/ч, сообщил руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Если порог на магистралях загородных не так важен, то в городе это критично. Здесь пересечение людей и транспорта, здесь действительно важно соблюдение. Поэтому я выступаю за то, чтобы в крупных городах - Москве, Питере, Казани - сократить этот порог вдвое, а на трассах пока оставить. В то же время нужно нацеливаться на то, чтобы там пересматривать скорость и, может быть, ее повышать, но порог тоже снижать», - сказал Шумский.

Он в целом поддержал идею о снижении разрешенной скорости движения в столице. По словам эксперта, это позволит достичь снижения количества погибших и пострадавших людей на дорогах.

«Скорость – это источник опасности, это правда. Чем выше скорость, тем естественно тяжелее последствия, но у нас нет никакой толковой статистики, и она не просматривается», - отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он подчеркнул, что снижение скоростного лимита не приведет к снижению количества аварий и гибели людей. В целом самих граждан не интересует такое снижение порога. Как показал опрос на YouTube-канале «За рулем», из 18 тысяч проголосовавших всего 22% выступало за снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч.

Эксперты также обратили внимание на работу камер фотофиксации нарушений. По статистике, часть из них работает с погрешностью 1-2 километра в час, что создает дополнительную проблему для автомобилиста.

Подводя итоги, эксперты сошлись на том, что необходимо проводить работу над техникой на дорогах и знаниями пешеходов о правилах дорожного движения.

Ранее заместитель мэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого порога превышения скорости в Москве. По его словам, число людей, погибающих в ДТП на дорогах столицы, получится уменьшить на 10%, если порог превышения скорости, при котором не предусмотрен штраф, будет снижен до 10 км/ч.

В партии «Единая Россия» позже заявили, что не поддержат эту идею.