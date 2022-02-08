РИАМО - 8 фев. Промышленное производство в Подмосковье выросло на 17% в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года. Согласно официальной статистике, наибольший рост показали предприятия, производящие металлические изделия, химические вещества и лекарства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В декабре промпроизводство Подмосковья выросло на 19,2%, годовой прирост составил 17%. Наибольший рост продемонстрировали предприятия, выпускающие готовые металлические изделия – этот сектор вырос более чем на 53%. В сфере производства мебели рост превысил 32%, производство изделий из кожи в регионе за прошлый год выросло на 31%», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Также стабильно высокие показатели роста продемонстрировали предприятия, производящие химические вещества, лекарства и напитки.

По словам Зиновьевой, рост промышленности в Подмосковье происходит за счет обрабатывающих производств – за год эта категория выросла на 18,2%. Министр подчеркнула, что в регионе активно развиваются предприятия, выпускающие продукцию с высокой или максимальной добавленной стоимостью.

Помимо прочего, значительный вклад в производственный рост региона вносят новые промышленные предприятия. На протяжении последних лет в области ежегодно запускается более 400 новых объектов. В 2021 году в Подмосковье было реализовано 450 крупных инвестиционных проектов, большинство из которых – проекты в обрабатывающей промышленности.