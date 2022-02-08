РИАМО - 8 фев. С 1 августа 2020 года 2 394 москвича получили штрафы за невнесение результатов ПЦР-тестов на коронавирус на Единый портал госуслуг после возвращения из зарубежных поездок. Общая сумма штрафов составила 30 005 500 рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Согласно действующему законодательству, россияне, вернувшиеся в страну из зарубежных поездок, обязаны пройти ПЦР-тестирование на наличие Covid-19 в течение 3 суток и загрузить его результаты на портал «Госуслуги» в течение 4 суток с момента приезда.

До получения результатов теста необходимо соблюдать изоляцию по месту пребывания. Не делать тест могут граждане, прошедшие вакцинацию в последние 12 месяцев или те, кто переболел в течение последних 6 месяцев.

За невыполнение этих условий предусмотрены штрафы по ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, решения по ним принимают районные суды.

С 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не внесшим результат ПЦР-теста на портал госуслуг, направлено 10 154 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 6 127 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей.

Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4 904 граждан были направлены в районные суды Москвы. По результатам рассмотренных судами дел 2 394 гражданам присуждены штрафы на сумму 30 005 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний.

Информация о необходимости ПЦР-тестирования и внесения его результатов на портал госуслуг опубликована на стендах, установленных в терминалах столичного аэропорта Внуково, и озвучивается по громкой связи.

Кроме этого, москвичам при пересечении границы автоматически осуществляется рассылка СМС-сообщений об алгоритме действий по прибытии на территорию России. С 24 сентября 2021 года департаментом информационных технологий Москвы направлено более 161 тыс. СМС-сообщений.