РИАМО - 8 фев. На платформе Netflix появится четвертый проект российского производства. Подписчики сервиса смогут посмотреть криминальный триллер «ЗАТО» режиссера Дарьи Жук, сообщает Федеральное агентство новостей.

Герои сериала журналистка Кристина и милиционер Дашкин будут расследовать дело о пропаже ребенка в закрытом городе Лобачевск-4. Действие сериала будет происходить в постсоветские годы.

«С самого начала материал «ЗАТО» был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами», — отметила Жук.

В актерский состав проекта вошли Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова и Виктория Толстоганова. Дата выхода сериала на платформе еще не объявлена.

Ранее проектами Netflix из России стали современная адаптация романа Льва Толстого «Анна К», психологическая драма, еще не получившая название, и сериал «Ничего особенного», посвященный людям с особенностями развития.

На платформе также в скором времени появятся новые сериалы из Республики Корея. На сервисе будут выпущены более 25 проектов из этой страны.