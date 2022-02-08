РИАМО - 8 фев. Полиция Бангладеш начала расследование смерти 5 россиян. Граждане РФ внезапно скончались в течение 11 дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россияне работали на строительстве атомной станции «Руппур» в провинции Пабна. Первым умер 48-летний Алексей Б. в медцентре рядом с городом Ишварди. Спустя некоторое время умер 40-летний Алексей Ш., его не стало во сне.

Спустя 3 суток по неустановленной причине умер 48-летний Павел Щ. и 59-летний Василий Т. На следующий день скончался 45-летний Александр В.

Вскрытие не показало никаких подозрительных признаков. Сотрудники полиции продолжают расследовать гибель россиян.

Строительство атомной станции началось в 2013 году. Объект возводится в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Первый блок электростанции должен был заработать в 2023 году, а второй – в 2024 году.