РИАМО - 8 фев. В Подмосковье для молодых ученых предусмотрены различные меры поддержки. В их числе социальная ипотека, премии и гранты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Во вторник отмечается День российской науки.

«Для Московской области этот праздник особенный, поскольку именно на территории нашего региона находятся 8 из 13 наукоградов России. Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что задача власти состоит в том, чтобы создавать условия для применения научных разработок и для привлечения талантливых молодых специалистов.

В начале февраля в Подмосковье стартовал прием заявок от молодых ученых на участие в программе «Социальная ипотека», позволяющей приобрести жилье на льготных условиях. В этом году жилье получат 28 молодых ученых и 29 специалистов. Отбор завершится 31 марта. В общей сложности поддержку оказали 593 жителям региона.

Также в регионе предусмотрена премия губернатора Подмосковья в сфере науки и инноваций в размере 700 тыс. рублей. Ежегодно ее лауреатами становятся 15 молодых ученых и авторских коллективов.

С 2020 года в регионе ввели ежегодную премию губернатора в области коммерциализации разработок. Уже 4 лауреата и 16 коллективов получили по 1 млн рублей.

Кроме того, предприятия могут претендовать на гранты областного правительства в размере 10 млн рублей. Участвовать в отборе могут организации, зарегистрированные в Подмосковье. Предусмотрена поддержка проектов в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

В Московской области также ведется работа по вовлечению в науку молодежи. С 2015 года идет создание сети детских технопарков, 4 из них уже работают.