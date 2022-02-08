РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 фев. В подмосковном Домодедове в 2022 году капитально отремонтируют 118 домов, сообщил глава округа Михаил Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ежокин отметил, что в 2021 году капитальный ремонт провели в 116 многоквартирных домах. Рабочие выполнили ремонт фасадов, кровли и отмостки.

«Дома преображаются не только снаружи, но и внутри: в некоторых МКД заменили лифты, системы газоснабжения и внутренние инженерные системы. До 2023 года планируем обновить еще 118 жилых домов», - написал глава округа.