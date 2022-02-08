РИАМО - 8 фев. В рамках реконструкции станции Очаково-1 Киевского направления МЖД, которая войдет в состав будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, выполнили установку пролетных строений нового моста-конкорса. Он станет крупнейшим на Киевском направлении, сообщает пресс-служба МЖД.

В надземном вестибюле моста площадью 2,5 тыс. «квадратов» установят 8 эскалаторов и 4 лифта, сделав станцию доступной для маломобильных граждан. В дальнейшем мост обеспечит выход на 2 новые платформы.

Существующий пешеходный тоннель, ведущий через пути к проезду Стройкомбината, улицам Наташи Ковшовой и Пржевальского, станет безопасным маршрутом после ремонта.

С 9 февраля поезда в столицу и в Подмосковье на станции будут останавливаться только у платформы №1. В это время старую платформу №2 демонтируют, также рабочие приступят к укладке IV главного пути. После стартует строительство островной платформы. Таких на станции в результате будет две.

На каждой из островных платформ будут предусмотрены навес на всю длину, энергосберегающее освещение, плиточное покрытие и навигация.

Обновление станции Очаково улучшит транспортную доступность для более чем 300 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское. До конца года все работы на объекте планируется завершить.