РИАМО - 8 фев. Ряд российских ретейлеров приняли решение ограничить максимальные розничные наценки на отдельные позиции товаров из базовой продуктовой корзины. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее с аналогичной инициативой по предложению ФАС России выступили крупнейшие федеральные торговые сети. Получив позитивный отклик от лидеров розничной торговли, служба предложила своим территориальным управлениям провести совещания по этому вопросу с крупными региональными и местными ретейлерами.

В рамках указанных мероприятий региональных ретейлеров знакомят с уже имеющейся практикой добровольного ограничения торговых наценок и результатами ее реализации.

Сотрудники территориальных управлений ФАС предлагают региональным торговым сетям оценить свои возможности по присоединению к этой инициативе. При этом ретейлеры самостоятельно определяют параметры такого самоограничения. Кроме того, они могут сами формировать предложения о порядке осуществления контроля соблюдения самоограничения со стороны ФАС.

Ретейлеры из Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей, а также из Республики Адыгея сообщили о желании поддержать инициативу лидеров розничной торговли. Они приняли решение ограничить максимальные розничные наценки на отдельные позиции товаров из базовой продуктовой корзины. В других регионах совещания на эту тему еще проводятся.