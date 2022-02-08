РИАМО - 8 фев. Главгосэкспертиза РФ перепроверила достоверность определения сметной стоимости капремонта наружных инженерных сетей спорткомплекса в Рузском округе. По итогам проверки было принято положительное решение, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На базе Учебно-тренировочного центра «Новогорск» сборные команд России тренируются к крупнейшим международным соревнованиям по 32 видам спорта. В селе Волынщино в Рузском городском округе расположен филиал центра «Руза», здесь проходят тренировки сборных команд РФ по тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ.

Филиал расположен в бывшем имении Долгоруковых – памятнике архитектуры XVIII века. Согласно проекту капремонта, который был утвержден экспертами Главгосэкспертизы России, там отремонтируют наружные инженерные сети, отвечающие за транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод.

Также там починят очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, заменят очистное и насосное оборудование, резервуары, трубопроводы и другие элементы системы. Специалисты приведут в порядок канализационно-насосные станции и напорную канализацию.

Создателями проектной документации стало ООО «ГЕС». Застройщиком объекта выступило ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск».