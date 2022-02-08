РИАМО - 8 фев. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России среди детей остается сложной. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что почти 12 тыс. несовершеннолетних Covid-пациентов госпитализированы, сообщает Федеральное агентство новостей.

За неделю примерно на 28% выросло число госпитализаций детей с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. Привились от коронавирусной инфекции свыше 40 тыс. российских подростков.

Пройти вакцинацию от коронавируса могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас специалисты разрабатывают новый препарат для детей более младшего возраста.

Дети испытывают симптомы заражения коронавирусной инфекцией до 5 месяцев. Чаще всего они жалуются на слабость, потерю обоняния и вкуса.