РИАМО - 8 фев. Гастрономический бренд Подмосковья - коломенская пастила - стал участником проекта «Россия: 85 приключений». Всего в проекте принимают участие 85 регионов страны, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Проект разделен на два этапа. В ходе первого этапа на сайте, посвященном мероприятию, будут публиковаться видеоролики о региональных приключениях.

Кроме того, в соцсетях будет запущен челлендж #85приключений, в рамках которого любой желающий сможет рассказать об особенностях своего региона. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok видео с хештегом #85приключений до 1 марта 2022 года.

Второй этап будет представлять из себя онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут 10 лучших приключений в России.

Итогом проекта станет документальный фильм о стране.