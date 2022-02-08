РИАМО - 8 фев. Дом №40 в ЖК «Сказка», который находится в городском округе Истра, достроили и ввели в эксплуатацию. Теперь 22 дольщика смогут получить ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

«Теперь людей ждут только приятные хлопоты: получение ключей и новоселье», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Изначально многоквартирный дом планировалось достроить и сдать в 2018 году. Однако у застройщика ООО СЗ «МАГИ» возникли проблемы с документацией.

Разобраться с этим компании помогло министерство жилищной политики региона. В настоящее время дом готов к заселению.