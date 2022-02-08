РИАМО - 8 фев. На 1-й Железнодорожной улице в Можайске появится физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом. В результате аукциона договор на строительство заключен с ООО «Трансстрой», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Спортивный комплекс будет построен за счет средств муниципального и областного бюджетов. Сдать его планируется в следующем году», - уточнил глава ведомства Владимир Локтев.

В новом ФОКе площадью 5,7 тыс. «квадратов» оборудуют спортивный зал для командных игр с трибунами на 500 мест, зал для единоборств с трибунами на 100 мест, тренажерный зал, раздевалки, душевые, медицинский блок и буфет.

Территорию возле комплекса благоустроят и озеленят, рядом появятся парковка и места для отдыха. Ввести в эксплуатацию спортобъект, который построят по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», планируют в 2023 году.