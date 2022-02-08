РИАМО - 8 фев. В нынешнем году на территории Подмосковья благоустроят 19 скверов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«С этого года мы запускаем новое направление в нашей работе - благоустройство небольших зеленых территорий, скверов в шаговой доступности. Скверы ежедневно используются жителями близлежащих домов и служат удобной рекреационной зоной. В 2022 году мы благоустроим 19 таких объектов», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, в 2022 году в Подмосковье будут благоустроены сквер Зверева в Клину, сквер павших воинов в Кубинке, сквер «Патриот» в Котельниках, сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде и другие территории.

В скверах появятся новые лавочки, удобная дорожно-тропиночная сеть и современное уличное освещение. В целях безопасности на территориях установят камеры видеонаблюдения.

Всего в 2022 году в Подмосковье благоустроят 50 общественных территорий, обновят инфраструктуру в 14 парках культуры и отдыха, начнутся работы в 19 лесопарках.