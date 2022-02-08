РИАМО - 8 фев. По программе реновации жилищного фонда на Ставропольской улице в Москве построят новый дом. Сдать объект планируется к 2023 году, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сейчас специалисты проводят подготовительные работы. В доме появится 188 квартир, большинство из них – двухкомнатные. Здание будет обустроено для удобств маломобильных граждан.

Строение будет иметь форму в виде буквы «Г», его оформят трехслойными стеновыми панелями, облицованными керамической плиткой. На первом этаже не будет жилых квартир, его оформят витражным остеклением. Там будут расположены торговые точки, спортивные клубы, пункты общественного питания, кружки и секции для детей.

В вестибюле здания будут установлены лифтовые кабины, комната для хранения инвентаря, почтовое отделение и помещение для консьержа. Кроме того, специалисты благоустроят придомовую территорию, установят детскую и спортивную площадки. Также в проект дома входит подземный паркинг.

Программа реновации жилого фонда в Москве стартовала в августе 2017 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Она коснется 1 млн человек.