РИАМО - 8 фев. Завершено расследование уголовного дело об убийстве матери и дочери в новой Москве и хищении их имущества, возбужденное в отношении 27-летнего мужчины. Дело будет передано в суд, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По информации следствия, утром 15 июня 2021 года злоумышленник в квартире жилого дома на улице Дзержинского в поселении Кокошкино нанес своей 44-летней сожительнице и ее 22-летней дочери множественные колото-резанные раны.

После этого мужчина забрал ноутбук, мобильные телефоны, документы и ювелирные украшения сожительницы, поджег квартиру и скрылся.

Его личность удалось оперативно установить, обвиняемого задержали. В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что совершил преступление в результате бытовой ссоры.

Следствие опросило более 20 свидетелей, провело более 30 экспертиз и собрало необходимую доказательную базу.