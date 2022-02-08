РИАМО - 8 фев. В 2022 году лесопожарные формирования Подмосковья обеспечат техникой и оборудованием на сумму более 95 млн рублей из областного бюджета. Закупку произведут в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«В этом году для усиления лесопожарных формирований правительство Московской области выделило более 95 млн рублей из регионального бюджета на закупку специализированной техники и оборудования. Это мощная поддержка от области, которая позволит обновить существующий парк», - рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Формирования получат технику, необходимую для быстрой отправки личного состава к месту происшествия, и оборудование для тушения. Обновление оснащения позволит усилить подразделения и повысить оперативность реагирования на пожары.

Из федерального бюджета на технику и оборудование в 2022 году будет направлено более 2 млрд рублей.

«Всего на средства регионального и федерального бюджетов будут проведены закупки 4 тралов, 2 бульдозеров, 3 АЦ-10, 3 грузовых автомобилей, 2 квадроциклов и 8 единиц оборудования. В ближайшее время будут проведены необходимые конкурсные процедуры», - пояснил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.