РИАМО - 8 фев. В столице завершили работу по реконструкции 4 корпуса института хирургии имени А.В. Вишневского, расположенного по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №27. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в январе, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Реконструкция корпуса – один из этапов крупного проекта приспособления корпусов института к современному использованию.

«В ходе проведенных работ площадь двухэтажного здания была увеличена с 0,6 до 0,8 тыс. кв. м путем надстройки мансарды и изменения внутренней планировки. Также были заменены деревянные перекрытия на железобетонные, проведено усиление конструкций здания и устроен лифт», - отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

На первом этаже будут обустроены лаборатория и помещения для приема и выдачи результатов анализов. На втором этаже и мансарде разместят отдел шовных материалов, сертификационный центр, помещения для персонала и другое.