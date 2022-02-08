РИАМО - 8 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении АО «Шереметьево Безопасность» закона о закупках, сообщает пресс-служба областного антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Постскриптум» на действия АО «Шереметьево Безопасность» при определении поставщика путем проведения запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по уборке арендованных помещений.

В итоге управление признало жалобу фирмы обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. АО «Шереметьево Безопасность» с решением и предписанием не согласилось, после чего обратилось в суд.

В ходе судебного заседания в удовлетворении требований компании было отказано. Законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС подтверждена судом.