РИАМО - 8 фев. К административной ответственности привлекли собственника земельного участка в округе Кашира. Он получил штраф 200 тыс. рублей за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почвы, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

Владелец участка площадью 112 га пренебрег необходимыми мероприятия по улучшению почвы и защите ее от ветровой и водной эрозии. Это приводит к ухудшению состояния земли.

«К сожалению, такие случаи нередки. Практически в ходе всех проводимых нами контролирующих мероприятий выявляются нарушители. Землевладельцы должны проводить целый комплекс процедур - от агротехнических до противоэрозионных, иначе это может привести к порче земель и иным негативным последствиям», - подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

За нарушение законодательства граждан могут оштрафовать на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц – на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф до 700 тыс. рублей.