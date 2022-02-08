РИАМО - 8 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что напряженный режим работы и череда международных встреч не сказались на здоровье главы государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

За прошедшую неделю Владимир Путин провел несколько международных переговоров. С визитом в Кремль приезжали главы Аргентины, Франции и Венгрии.

Песков отметил, что плотный график работы не оказал негативного влияния на здоровье Путина.

Помимо встреч на территории России, Путин совершил поездку в Китай. 4 февраля российский лидер провел переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.