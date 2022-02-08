РИАМО - 8 фев. На улице Маросейка на женщину обрушилась снежная глыба. Пострадавшая получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в центре Москвы во вторник днем. По факту произошедшего Басманная межрайонная прокуратура проведет проверку.

Ранее на улице Дубнинской с крыши здания на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим маленьким внуком, обрушилась наледь. Мужчину госпитализировали.

Произошедшие на улице Дубнинской проверит Тимирязевская прокуратура. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.