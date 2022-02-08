РИАМО - 8 фев. На фоне короновирусной инфекции самыми востребованными стали технологии в сфере IT, медицины и экологии, сообщила первый заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

«Растут все сегменты, но наверное есть такие флагманы. Первый – это общий сегмент, все, что касается IT-решений, потому что мы понимаем, что цифровизация проникает все глубже и глубже в разные сектора. Поэтому востребованность и запрос на IT-проекты, конкретно в сфере искусственного интеллекта огромен», - рассказала Кострома.

Она добавила, что второй по востребованности остается сфера медицины. В нее входит все, что связанно с диагностикой, производством лекарственных средств, медицинских изделий и так далее.

Третий сегмент – решения в области экологии, касающиеся чистой энергетики, электротранспорта, датчиков по контролю воздуха и других.