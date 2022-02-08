РИАМО - 8 фев. В рамках Всероссийской гонки «Лыжня России - 2022» в Подмосковье можно будет поучаствовать в костюмированных конкурсах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В частности, спортсмены смогут принять участие в конкурсе на самый лучший ретро-костюм. Будут оцениваться лыжи и палки, которые должны быть не новее 1990 года.

Обратят внимание и на шапку, шарф, ботинки - все это должно соответствовать ретро-стилю.

Еще будет конкурс на самый оригинальный костюм «Лыжни России», где можно будет реализовать любые креативные идеи. Здесь нет никаких критериев.

Для всех участников «Лыжни России» будет подготовлена одна дистанция – 10 километров. Соревнование пройдет в Химках 12 февраля.