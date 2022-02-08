РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. В библиотеках Подольска организовали сбор новых книг для читальных залов в игровых комнатах ГБУЗ МО «Подольской детской городской больницы», он продлится до 14 февраля, сообщает администрация округа.

ЦБС Подольска приглашает детей и взрослых принять участие в Международном дне книгодарения, который отмечают 14 февраля.

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводит 6-ю общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью».