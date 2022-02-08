РИАМО - 8 фев. Саночница Татьяна Иванова заняла третье место в одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Эта бронза стала первой олимпийской медалью в истории России, полученной отечественной спортсменкой в женском одиночном санном спорте, сообщает Газета.ru.

Золото и серебро в дисциплине досталось саночницам из Германии Натали Гайзенбергер и Анне Беррейтер.

Сегодня российские спортсмены завоевали три бронзовые медали. Ранее награды российской сборной принесли сноубордист Виктор Уайлд и лыжник Александр Терентьев.

Всего команда Олимпийского комитета РФ получила десять наград: 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых. Золотые медали России принесли фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В лидеры медального зачета вышла Швеция, первой завоевавшая четыре золота.