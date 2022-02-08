РИАМО - 8 фев. В столице наблюдается сильное оживление венчурного рынка. Москва занимает около 70% российского рынка по объему сделок, сообщила первый заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.

«Мы фиксируем очень сильное оживление венчурного рынка в Москве и в мире в целом. Если мы говорим про проценты, то с 2021 года к 2020 году количество сделок увеличилось на 25%», - рассказала Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что суммы за тот же период выросли в 3 раза.

На популяризацию венчурного рынка влияют два фактора – это отложенный спрос и увеличение количества технологических компаний на фоне коронавирусной инфекции.

«Мы в целом занимаем порядка 70% российского рынка по объему сделок, а с точки зрения мировой оценки мы входим в топ-10 европейских городов, но нам, конечно, еще есть, над чем работать», - подчеркнула Кострома. ​