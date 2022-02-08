РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 фев. В подмосковном Щелкове активисты в рамках проекта «Безопасные дороги» проверили уборку снега на дорогах в поселке Фряново, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Снова в повестке — уборка снега. За предыдущие несколько дней выпало большое количество осадков, а сейчас температура сменилась на плюсовую. Поручил усилить контроль за работой УК по очистке крыш от снега и сосулек. Зима выдалась действительно очень снежная. Это стало причиной ряда протечек. Отдельно рассмотрели вопрос содержания кровли на соцобъектах. Проблемы обнаружились и там, где ранее кровли даже не нуждались в ремонте. Этой теме уделяем повышенное внимание», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

Коммунальные службы Щелкова в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия циклона, обрушившегося на Подмосковье. На помощь коммунальщикам выходят активисты, молодогвардейцы, общественники, представители администрации и неравнодушные жители.