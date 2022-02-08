РИАМО - 8 фев. В столичном магазине «Читай-город» 12 февраля автор популярной юмористической прозы Александр Цыпкин представит свою книгу «Полузащитник Родины», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Произведения Цыпкина исполняли российские и зарубежные актеры на театральных подмостках. Его новая книга – скорее, музыкальный альбом с треками и бонус-треками, обладающими собственной темой и настроением. Читателей ждут жизненные переплеты, дилеммы и интриги. Истории Цыпкина пропущены сквозь призму житейской проницательности, бытовых мытарств и яркого чувства юмора.

В «Полузащитнике Родины» каждая «композиция» обладает собственным звучанием: от остервенелого «Яблочка» до воплей потерявшего свою любовь и чувство собственного достоинства оперного героя.

«Всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом, но напора, авантюризма и наглости хватило только на написание текстов для чтения со сцены и исполнения их милосердной и терпеливой публике. <...> Музыкального образования у меня нет, голоса тоже, слух — в пределах физиологической необходимости. Так что никаких шансов. Но. Можно оформить книгу как альбом! Поэтому в содержании треки и бонус-треки. Каждый рассказ мне видится композицией, вот такие болезненные иллюзии», – пишет Цыпкин в предисловии к книге.

Презентация «Полузащитника Родины» начнется 12 февраля в 17:00 в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский». Вход свободный, однако количество мест ограничено.

Посетителям необходимо иметь защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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