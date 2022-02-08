РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. В подмосковном Красногорске с начала пандемии выявили 45 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 969 случаев за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье всего на данный момент выявлено 845 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 8 486 случаев инфицирования за последние сутки. Скончались 13 630 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 674 190 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.