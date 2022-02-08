РИАМО - 8 фев. Москва является флагманом всех прогрессивных процессов в России и занимает лидирующие позиции в сфере науки. Сегодня в городе трудятся более 116 тыс. ученых-исследователей, сообщила первый замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

«Столица по праву является ведущим научным центром. Если мы посмотрим на статистику и на метрики науки, то увидим, что Москва занимает более трети всей российской науки. В первую очередь это количество исследователей», — сказала Кострома в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что в столице на данный момент работают 116,6 тыс. ученых-исследователей. При этом около 427,3 млрд рублей тратится на различные исследования и разработки.

Всего в Москве находится около 830 организаций, занимающихся исследованиями и разработками в научной сфере.​