РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска помогли малоподвижной пенсионерке убрать в квартире, избавиться от клопов и накормить 6 кошек, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

В течение продолжительного времени Георгиевское Сестричество поддерживает пенсионерку из Подольска. После падения и операции на шейке бедра бабушка практически перестала обслуживать себя самостоятельно. К тому же с ней проживают 6 кошек, за которыми надо ухаживать. Пенсии не хватает на оплату квартиры и еду для нее самой и кошек. Волонтеры регулярно помогают бабушке продуктами, наводят порядок и убирают запах в квартире от кошек.

После операции у женщины одна нога стала короче, поэтому ей оплатили заказ на спецобувь. Теперь у нее появилась новая обувь и возможность немного передвигаться и обслуживать себя. Остался открытым вопрос о пристройстве нескольких кошек в добрые руки.

Много усилий потребовалось, чтобы вывести клопов в комнате и в диване, на котором спит бабушка. Волонтеры выкинули старые вещи, вызвали дезинсектора, который травил клопов. Выбросили старый диван, приобрели новую кровать и матрас. Пришлось травить клопов по всей квартире несколько раз, так как масштаб популяции удивил даже опытного дезинсектора. Бедная бабушка призналась, что ночами не спала, ловила выползавших клопов лентой от лейкопластыря.