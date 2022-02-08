РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска помогли малоподвижной пенсионерке убрать в квартире, избавиться от клопов и накормить 6 кошек, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».
В течение продолжительного времени Георгиевское Сестричество поддерживает пенсионерку из Подольска. После падения и операции на шейке бедра бабушка практически перестала обслуживать себя самостоятельно. К тому же с ней проживают 6 кошек, за которыми надо ухаживать. Пенсии не хватает на оплату квартиры и еду для нее самой и кошек. Волонтеры регулярно помогают бабушке продуктами, наводят порядок и убирают запах в квартире от кошек.
После операции у женщины одна нога стала короче, поэтому ей оплатили заказ на спецобувь. Теперь у нее появилась новая обувь и возможность немного передвигаться и обслуживать себя. Остался открытым вопрос о пристройстве нескольких кошек в добрые руки.
Много усилий потребовалось, чтобы вывести клопов в комнате и в диване, на котором спит бабушка. Волонтеры выкинули старые вещи, вызвали дезинсектора, который травил клопов. Выбросили старый диван, приобрели новую кровать и матрас. Пришлось травить клопов по всей квартире несколько раз, так как масштаб популяции удивил даже опытного дезинсектора. Бедная бабушка призналась, что ночами не спала, ловила выползавших клопов лентой от лейкопластыря.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии