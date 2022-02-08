РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Пробка длиной около 3 километров образовалась на трассе А-107 в Подольске, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 18:05 во вторник на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 км. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до автобусной остановки «ДСР-13». Также затор отмечается и в противоположной полосе движения, а на перекрестке со Старым Симферопольским шоссе водителей предупреждают об опасном участке дороги.

Движение может быть затруднено и на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Высотная, Индустриальная, Пионерская и ряде других.