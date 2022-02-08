РИАМО - 8 фев. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 8486 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Королеве (990), Красногорске (969), Одинцовском округе (639), Солнечногорске (602), Сергиево-Посадском округе (569), Подольске (470), Раменском округе (438), Люберцах (343) и Коломне (316), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

295 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Ленинском округе, 292 – в Истре, 254 – в Дмитровском округе, 231 – в Жуковском, 206 – в округе Пушкинский, 184 – в Серпухове, 154 – в Богородском округе, 151 – в Электростали, 145 – в Наро-Фоминском округе, 108 – в Лыткарине, по 101 – в Клину и Ступине, 100 – в Павловском Посаде.

82 случая заболевания выявили в Кашире, по 78 – в Чехове и Дзержинском, 67 – в Дубне, 54 – в Орехово-Зуевском округе, 53 – в Талдомском округе, 51 – в Воскресенске, 42 – в Мытищах, 32 – в Пущине, 30 – в Бронницах, 28 – в Краснознаменске, по 26 – в Луховицах, Озерах и Фрязине, 24 – в Химках, 21 – в Волоколамском округе, по 16 – в Балашихе и Котельниках.

15 случаев коронавируса зафиксировано в Шатуре, по 9 – в Лотошине и Серебряных Прудах, по 6 – в Долгопрудном, Домодедове, Зарайске и Ивантеевке, 5 – в Щелкове, по 4 – в Рузском округе, Лосино-Петровском и Лобне, по 1 – в Можайском округе, Звездном городке, Егорьевске и Реутове.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Электрогорске, Красноармейске, Власихе, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 845 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 630 человек. Выздоровели и выписались 674 190 пациентов.

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