РИАМО - 8 фев. В этом году в Подмосковье разработают документ о топливно-энергетическом балансе региона. В нем пропишут, какой энергоноситель будет поставляться в каждый населенный пункт, в том числе в малые негазифицированные поселения, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Вопрос, каким видом энергии обеспечивать малочисленные негазифицированные поселения, обсуждается на федеральном и региональном уровнях.
«Будет решение тянуть (газовую - ред.) трубу, мы потянем трубу. Будет другое решение, значит, другое», - отметил Баранов.
Уровень газификации в Московской области один из самых высоких в России. Он составляет 96,4%. Данный показатель достигнет 99,6% после реализации двух программ. Это президентская программа социальной газификации и губернаторская программа, реализуемая вместе с «Газпромом».
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