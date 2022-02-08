РИАМО - 8 фев. В этом году в Подмосковье разработают документ о топливно-энергетическом балансе региона. В нем пропишут, какой энергоноситель будет поставляться в каждый населенный пункт, в том числе в малые негазифицированные поселения, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Даже в малочисленных населенных пунктах, где нет газа и где прописано менее 30 человек, живут люди. Мы эти пункты знаем. На протяжении последнего года активно решается вопрос энергоснабжения таких населенных пунктов (в случае, когда газопровод находится на большом расстоянии от этих поселений - ред.)», - сказал Баранов.

Вопрос, каким видом энергии обеспечивать малочисленные негазифицированные поселения, обсуждается на федеральном и региональном уровнях.

«Будет решение тянуть (газовую - ред.) трубу, мы потянем трубу. Будет другое решение, значит, другое», - отметил Баранов.

Уровень газификации в Московской области один из самых высоких в России. Он составляет 96,4%. Данный показатель достигнет 99,6% после реализации двух программ. Это президентская программа социальной газификации и губернаторская программа, реализуемая вместе с «Газпромом».