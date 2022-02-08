РИАМО - 8 фев. В России начали снижаться темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня наиболее часто заболевают Covid-19 дети в возрасте до года и пенсионеры старше 65 лет, сообщает Nation News.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России был зафиксирован резкий рост случаев заболевания коронавирусом с середины января.

За минувшую неделю только в Москве уровень заболеваемости начал снижаться. В то же время во всех остальных 84 субъектах РФ наблюдается рост показателей по заболеваемости.

Наиболее надежной защитой от коронавируса является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в столице за прошедшую неделю снизилось на 6%. При этом число больных, поступающих в стационары, за неделю выросло на 15%.

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