РИАМО - 8 фев. В рамках комплексного развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана будет создано около 170 тыс. кв. м новых площадей для учебы, науки и разработок. Уже началось строительство 4 из 6 запланированных корпусов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В День российской науки площадку посетили зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и мэр города Сергей Собянин.

«Москва – столица российской науки, где трудится треть отечественных ученых и исследователей. Мы активно создаем новые площадки инноваций, в т. ч. на базе ведущих российских университетов. Одним из крупнейших проектов, который вступил в стадию практической реализации, является развитие территории МГТУ им. Баумана», – заявил Собянин.

Он отметил, что на территории университета ведется реставрация 2 памятников архитектуры, которым планируется вернуть исторический облик.

Комплекс университетских зданий находится в центре столицы на набережной Яузы. Поскольку существующее устройство уже не отвечает потребностям современного растущего вуза, правительство России совместно со столичными властями приняло решение о комплексном развитии территории. Новый кампус появится рядом с уже существующими зданиями.

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Так, на участке №1.1, расположенном по адресу: улица 2-я Бауманская, вл. 7, стр. 1 А, будет создан Многофункциональный научно-образовательный корпус. В здании площадью 20,1 тыс. «квадратов» будут обустроены лаборатории. образовательные, административные и мультимедийные пространства. Его введут в эксплуатацию в 2023 году.

На участке №1.2 (Бригадирский переулок, вл. 12) появится Научно-исследовательский кластер с Инжиниринговым центром наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий факультета биомедицинской техники. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год.

На соседнем участке №1.3 во владении 13 построят Центральный кластер (64,8 тыс. «квадратов»), где разместят конгресс-центр, коворкинги, деловые и выставочные пространства. Срок – 2024 год.

В двух объектах культурного наследия «Фанагорийские казармы» и практически утраченном здании «Химической лаборатории» проведут реконструкцию и разместят Дворец технологий и Многофункциональный библиотечный корпус. Реставрацию завершат в 2023 году.

На другом берегу Яузы (Госпитальная набережная, владение 4/2, стр.1) планируется возвести комплекс общежитий МГТУ имени Баумана на более чем 2,3 тыс. студентов. Ввести его в эксплуатацию хотят в 2023 году.