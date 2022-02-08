РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 фев. Ученикам школы №3 подмосковных Котельников рассказали о народных обычаях и традициях в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Интерактивный урок на тему «Народные праздники» провела руководитель вокальной студии «Время» Елена Комарова.

Ребята водили хороводы, участвовали в народных играх, пели песни и отгадывали загадки.