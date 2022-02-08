РИАМО - 8 фев. Сотрудников Останкинской башни на улице Академика Королева в Москве эвакуировали после сообщения о минировании, передает Федеральное агентство новостей.

Причиной экстренной меры стало полученное от анонимного отправителя сообщение. В нем говорилось о том, что в здании телецентра заложена бомба.

На место прибыли оперативные службы города. В данный момент здание проверяют на наличие подозрительных предметов.

Сообщения о минированиях стали регулярно распространяться в РФ с ноября 2019 года. Почти во всех случаях они были ложными.

Ранее СМИ писали, что порядка 700 человек эвакуировали с Красной площади из‑за подозрительной сумки.