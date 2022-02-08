РИАМО - 8 фев. Сотрудников Останкинской башни на улице Академика Королева в Москве эвакуировали после сообщения о минировании, передает Федеральное агентство новостей.
Причиной экстренной меры стало полученное от анонимного отправителя сообщение. В нем говорилось о том, что в здании телецентра заложена бомба.
На место прибыли оперативные службы города. В данный момент здание проверяют на наличие подозрительных предметов.
Сообщения о минированиях стали регулярно распространяться в РФ с ноября 2019 года. Почти во всех случаях они были ложными.
Ранее СМИ писали, что порядка 700 человек эвакуировали с Красной площади из‑за подозрительной сумки.
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