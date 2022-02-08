РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. МособлЕИРЦ начнет обслуживать дома №№5 и 6 на улице Текстильщиков в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По поручению ООО «Содействие» МособлЕИРЦ начнет производить начисления за жилищно-коммунальные услуги в домах, выпускать платежные документы и вести прием жителей.

В начале марта жители получат первые платежные документы от МособлЕИРЦ, в которых будут начисления за содержание жилого фонда, холодное и горячее водоснабжение и электроэнергию. Также в документе отразятся доначисления, так как плата за ЖКУ начислялась с 10 декабря 2021 года. В апреле будет указана сумма за март и январь.

После получения квитанций новые клиенты смогут пользоваться личным кабинетом на сайте мособлеирц.рф и в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». В личном кабинете можно оплачивать счета без комиссии, передавать показания приборов учета, консультироваться со специалистами и пользоваться услугами расчетного центра.

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