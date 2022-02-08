РИАМО - 8 фев. Специалисты Чикагского университета установили, что увеличение длительности сна способствует похудению. Изменение режима влияет на потребление калорий, сообщает Газета.ru.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine. В эксперименте участвовали 80 добровольцев с избыточным весом, спавших менее 6,5 часов за ночь. Им помогли увеличить продолжительность сна на 1,2 часа. В идеальном варианте они должны были спать 8,5 часов.

После изменения режима они стали употреблять на 270-550 ккал меньше, чем контрольная группа, сохранившая привычку мало спать. Такое снижение количества калорий позволяет похудеть на 12 кг за 3 года без диет.

Учены пояснили, что при недосыпе повышается выработка гармона грелина, пробуждающего аппетит, а лептин, отвечающий за чувство голода, вырабатывается в меньших объемах. Увеличение продолжительности сна нормализует баланс гормонов голода.

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