РИАМО - 8 фев. Бизнесмен, миллиардер Алексей Шепель пострадал в массовой дорожной аварии в Москве. В ДТП столкнулись 9 автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

Массовая авария произошла на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь. По информации источника издания, Шепель находился в автомобиле Mercedes и получил травмы во время аварии. Предприниматель подтвердил, что попал в ДТП.

«Да, правда», – заявил Шепель.

Он добавил, что сейчас находится в больнице.

По предварительной информации, водитель Mercedes не справился с управлением при движении в сторону Московской области. В результате произошло массовое ДТП. Предполагаемого виновника аварии проверят на состояние опьянения.