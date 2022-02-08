РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 фев. Проверка началась после того, как водитель легкового автомобиля сбил ребенка на переходе без светофора в микрорайоне Ново-Сырово в Подольске, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

ДТП произошло 3 февраля в 18:40 на улице Быковской у дома №20. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший жив, он получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства происшедшего.