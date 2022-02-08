РИАМО - 8 фев. Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию «Оскар» в 2022 году. Об этом сообщает Газета.ru.

94-я церемония вручения кинопремии пройдет 27 марта в Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center.

За звание лучшего фильма будут бороться: «Белфаст», «Кода», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Король Ричард», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Власть пса», «Вестсайдская история» и «Аллея кошмаров».

В списке претендентов на лучшую мужскую роль числятся Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит и Дензел Вашингтон.

За лучшую женскую роль будут бороться Оливия Колман, Джессика Честейн, Пенелопа Круз, Николь Кидман и Кристен Стюарт.

В претендентах на звание лучшего режиссера года — Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион, Стивен Спилберг и Рюсукэ Хамагути.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» является самой престижной наградой в сфере киноискусства.

«Властелин колец», «Дом дракона» и вселенная Marvel: самые ожидаемые сериалы 2022 года>>