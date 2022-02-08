РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 42 новых случая коронавируса, с начала пандемии в округе выявили 37 436 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

8 486 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 845 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 630 человек. Выздоровели и выписались 674 190 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.