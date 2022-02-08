РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 фев. Боксеры городского округа Мытищи завоевали золото и серебро на областном первенстве, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Ивантеевке прошло зональное первенство Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет – открытый городской турнир «Снежинка».

В турнире принял участие 121 спортсмен. Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» представляли 7 юных боксеров, которые в упорной борьбе завоевали 4 медали разных достоинств в своих весовых категориях.

Победителями турнира стали Матвей Сенчуков и Вадим Анисимов. Серебро в копилку команды принесли Дмитрий Коловердов и Владимир Сошин. Все спортсмены отобрались на участие в первенстве Московской области.